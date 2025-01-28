سايحي يستقبل الفدرالية الوطنية للصحة

التقى عبد الحق سايحي وزير الصحة، اليوم الثلاثاء، بالفدرالية الوطنية للصحة.

وحسب بيان للوزارة، اللقاء جرى في في إطار سلسلة المشاورات واللقاءات المبرمجة حول المسائل المتعلقة بالحوار الاجتماعي والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين.

وتناول الطرفان المحاور الأساسية للعمل النقابي والاقتراحات التى تسهّل القيام به في ظروف من شأنها التكفل بانشغالات المستخدمين.

وأضاف البيان أن المشاركين في هذا الاجتماع طرحوا بعض النقائص التى تم تسجيلها في القوانين الأساسية وكذا الأسلاك المشتركة.

ومن جهته، أكد سايحي أنه تم استحداث لجنة خاصة بالوزارة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية وتصحيحها. وستستمع لمختلف آراء كل النقابات وتدونها في وثيقة من شأنها تقديم مقترح لتصحيح هذه الاختلافات في أقرب الآجال.