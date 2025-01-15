سايحي يستقبل من قبل رئيس الكونغو ويسلّمه رسالة الرئيس تبون

إستقبل وزير الصحة عبد الحق سايحي، أمس الثلاثاء بالعاصمة كنشاسا من قبل رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي. في إطار الزيارة التي يقوم بها بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية.

وحسبما أفاد به بيان للوزارة، فقد حلّ أمس الثلاثاء وزير الصحة بالعاصمة كنشاسا بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية. أين سلّم الوزير سايحي رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى أخيه رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية. “في خطوة تعكس الإرادة السياسية المشتركة لتعميق أواصر التعاون بين البلدين. بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الشراكة الإستراتيجية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

كما نقل وزير الصحة خلال هذا اللقاء الذي حضره سفير الجزائر بجمهورية الكونغو الديمقراطية. التحيات الأخوية الخالصة لرئيس الجمهورية لنظيره الكونغولي.

بدوره، أشاد رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بالدور الريادي الذي تضطلع به الجزائر على الساحة الإفريقية. إلتزاما منها بتعزيز التضامن بين دول القارة ودعم مسارات التنمية والسلام واستقلالية الشعوب.

وأكد وزير الصحة على ضرورة تعزيز الجهود المشتركة للنهوض بالتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين بما يرتقي إلى مستوى طموحهما وجودة علاقاتهما”.

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