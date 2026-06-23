سايحي يستقبل نظيرته النيجرية لتعزيز التعاون في العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

استقبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء 23 جوان 2026 بمقر الوزارة، عيساتو عبدولاي توندي، وزيرة الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل بجمهورية النيجر والوفد المرافق لها، ضمن زيارة عمل يقوم بها وفد وزاري من جمهورية النيجر إلى الجزائر يومي 23 و24 جوان الجاري لمتابعة مخرجات الدورة الثانية للجنة الكبرى المشتركة ومسار التشاور والتنسيق الثنائي.

وشكل اللقاء محطة هامة لتبادل الرؤى حول آفاق تطوير التعاون الثنائي في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وتعزيز الشراكة بين الهيئات والمؤسسات المختصة في البلدين، بما يدعم جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويرتقي بجودة الخدمات الموجهة للمواطنين.

وخلال المحادثات، استعرض الوزير مختلف الإصلاحات التي باشرتها الجزائر في القطاعات ذات الصلة. مبرزا السياسات العمومية المعتمدة لترقية التشغيل وتحسين ظروف العمل من خلال برامج وآليات مبتكرة، لا سيما تلك الموجهة لفائدة الشباب والقائمة على الاستثمار في العنصر البشري وتشجيع المبادرة والمقاولاتية. إلى جانب جملة من التدابير الاجتماعية الرامية إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.

كما أكد سايحي على التزام الدولة الجزائرية بتجسيد مبادئ الدولة الاجتماعية عبر منظومة حماية اجتماعية شاملة وفعالة، تكفل صون كرامة العامل وتحقيق التوازن بين مختلف الأطراف، في إطار يقوم على العدالة الاجتماعية والحوار والتشاور.

من جهتها، أشادت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل لجمهورية النيجر بالتجربة الجزائرية في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. معربة عن اهتمام بلادها بالاستفادة من الخبرات الجزائرية، لاسيما في مجالات تفتيش العمل، تنمية الموارد البشرية، تعزيز آليات الرقابة والرفع من أداء المؤسسات المكلفة بتنفيذ السياسات الاجتماعية.

وفي ختام اللقاء، جدّد الطرفان التأكيد على إرادتهما المشتركة لتعزيز التعاون التقني والمؤسساتي من خلال إعداد برامج مشتركة للتكوين وتبادل الخبرات والتجارب بين الإطارات والخبراء. إلى جانب مواصلة التنسيق بشأن مشروع اتفاقية التعاون في مجال التشغيل وتنقل اليد العاملة، بما يشكل إطارا عمليا لتطوير التعاون وتبادل الكفاءات بين البلدين ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ويعزز قيم التضامن والتعاون الإفريقي جنوب-جنوب خدمة لمصالح شعوب القارة وتطلعاتها نحو المزيد من الازدهار والتقدم.

وفي سياق برنامج الزيارة، تنقلت الوزيرة والوفد المرافق لها إلى مقر مفتشية العمل لولاية الجزائر، حيث اطلع الوفد الوزاري على عرض حول مهام التفتيش والرقابة على تطبيق تشريع العمل. كما حضر جلسة مصالحة أتاحت لأعضائه التعرف عن قرب على التجربة الجزائرية في تسوية النزاعات الفردية بالطرق الودية وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، إلى جانب عرض تقني حول وسائل قياس الضجيج والإضاءة والغبار ودورها في الوقاية من المخاطر المهنية وتحسين شروط الصحة والسلامة في أماكن العمل.

وستتواصل الزيارة إلى يوم الأربعاء 24 جوان 2026، من خلال برنامج يتضمن سلسلة من العروض التقنية والأنشطة الميدانية الرامية إلى تمكين الوفد النيجري من الاطلاع على التجربة الجزائرية في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وذلك على مستوى المركز العائلي ببن عكنون.