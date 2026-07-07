سايحي يسدي تعليمات هامة بخصوص المتقاعدين

شدّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، على ضرورة ضمان مرافقة المتقاعد في جميع مراحل حصوله على حقوقه. وتحسين ظروف استقباله مع اعتماد إجراءات مبسطة تسهل استفادته من الخدمات.

وأسدى سايحي تعليملت بمواصلة مسار تقليص تنقلات المتقاعدين إلى مصالح الصندوق من خلال استكمال رقمنة مختلف الخدمات.

وأكد سايحي على ضرورة التجسيد الفعلي لهذه التوجيهات، وتسريع وتيرة الرقمنة وتعزيز الاتصال الجواري. بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات وتبسيط الإجراءات. وكذا تحسين التكفل بالمتقاعدين. تجسيدا لالتزام الدولة بحماية طابعها الاجتماعي وصون كرامة المواطن.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الوزير، خصِّص لمتابعة تنفيذ برنامج عصرنة خدمات الصندوق الوطني للتقاعد بما يضمن تحسين التكفل بالمتقاعدين. وتسهيل حصولهم على مختلف الخدمات.

وحسب بيان للوزارة، تم خلال الاجتماع تقديم عرض حول “تنفيذ التعليمات التي أسداها الوزير سابقا، تقضي بتقليص تنقلات المواطنين إلى هياكل الصندوق بنسبة لا تقل عن 50 % نهاية السنة الجارية. وهذا اعتمادا على توسيع نطاق الخدمات الرقمية والحلول التكنولوجية الحديثة. إلى جانب تقليص آجال معالجة الملفات والانشغالات”.

كما تضمن العرض “المخطط الاتصالي المسطر لمرافقة هذه الإجراءات. بهدف التعريف بالخدمات الرقمية وتعزيز انخراط المتقاعدين في استعمالها”.

وأضاف البيان أن سايحي ثمّن النتائج المحققة، وأكد أن “تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاعدين يندرج ضمن أولويات القطاع”. باعتبارها “مسؤولية وطنية تعكس حرص الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه فئة أفنت سنوات عمرها في خدمة الوطن”.

وأشار الوزير إلى أن “الدولة ستظل متمسكة بطابعها الاجتماعي. من خلال توفير خدمة عمومية عصرية، مبسطة وقريبة من المواطن”.

وفي السياق ذاته، أسدى سايحي تعليمات بـ “مواصلة مسار تقليص تنقلات المتقاعدين إلى مصالح الصندوق من خلال استكمال رقمنة مختلف الخدمات. مع تكثيف حملات التحسيس والاتصال للتعريف بالخدمات الرقمية. لا سيما تقنية التعرف على ملامح الوجه بدل اشتراط تقديم مختلف الوثائق. واعتماد وسائل تواصل تتلاءم مع خصوصيات فئة المتقاعدين”.

وخلال الاجتماع، أمر سايحي بـ “ضمان مرافقة المتقاعد في جميع مراحل حصوله على حقوقه وتحسين ظروف استقباله مع اعتماد إجراءات مبسطة تسهل استفادته من الخدمات.

وأمر الوزير أيضا باستحداث شباك رقمي يمكّن المتقاعدين من رفع انشغالاتهم ومتابعة معالجتها عن بعد ومواصلة تكوين الأعوان في مجالات الاستقبال والتوجيه والاتصال. مع تعزيز ثقافة الخدمة الجوارية وكذا تمكين الكفاءات الشابة من تولي مناصب المسؤولية وتشجيعها على الإبداع والابتكار بما يسهم في تحسين الأداء وتطوير الخدمة العمومية”.