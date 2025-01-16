سايحي يسلم رسالة الرئيس تبون لرئيس جمهورية الرأس الأحضر

حل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بـ برايا عاصمة جمهورية الرأس الأخضر.

وحظي المبعوث الخاص والوفد المرافق له باستقبال من طرف رئيس جمهورية البلاد، خوسيه ماريا نيفيس، الذي سلّمه المبعوث الخاص رسالة خطية من نظيره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. ناقلا له تحياته الأخوية الصادقة، معبراً له عن حرص الجزائر على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وكان اللقاء فرصةً أكد فيها المبعوث الخاص على ضرورة تفعيل أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وثمّن رئيس جمهورية الرأس الأخضر هذه الزيارة، مضيفاً أنها تعكس آفاق التعاون بين البلدين. وأكد على المواقف الثابتة للجزائر، خاصة أن بلده سيحتفل في الخامس من جويلية بالذكرى الخمسين لاستقلال بلاده الذي أشرفت على وثيقة استقلاله الدولة الجزائرية في 25 أوت 1974 بالجزائر.

كما أكد على حرص بلاده على توطيد العلاقة مع الدولة الجزائرية. وعلى المكانة التى يحملها شعبه للدولة الجزائرية ولشعبها. وفي هذا الصدد، عبّر عن أسمى عبارات التقدير والاحترام لأخيه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.