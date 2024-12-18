سايحي يسلّم رسالة خطية من الرئيس تبون إلى نظيره الزامبي

حظي وزير الصحة عبد الحق سايحي، اليوم الأربعاء، بلوساكا، باسقبال من قبل رئيس جمهورية زامبيا، هاكايندي هيشليما.

ويأتي هذا في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وحسب بيان الوزارة، فقد سلّم سايحي رئيس جمهورية زامبيا رسالة خطية من رئيس الجمهورية كما أبلغه تحياته الأخوية.

وأكد وزير الصحة بالمناسبة “حرص رئيس الجمهورية على ترقية العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب”.