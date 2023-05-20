سايحي يشارك في اشغال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب بجنيف

شارك وزير الصحة عبد الحق سايحي،اليوم السبت، بمقر بعثة الجامعة العربية بجنيف في أشغال المكتب التفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب.

وذلك في إطار ترأس الجزائر لأشغال الدورة الـ59 لمجلس وزراء الصحة العرب ممثلة في وزير الصحة سايحي.

وحسب بيان وزارة الصحة، فلقد استهل هذا الأخير كلمته التي القاها أمام كل من هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية.

وخالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية ، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب.

والوزراء من أعضاء المكتب التنفيذي، أين استهل الوزير كلمته بالترحيب بالحضور في افتتاح أشغال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب في هذه الدورة التي تعقد على هامش أشغال الدورة (76) للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، بجنيف، لمناقشة التوصيات المنبثقة عن اللجنة الفنية الاستشارية للمجلس والتي تصب في إطار توطيد وتعميق التعاون العربي المشترك في المجال الصحي

كما أعرب الوزير عن شكره وتقديره للحضور الكرام و تشكر الأمين العام المساعد السفيرة هيفاء أبو غزالة ووفد الأمانة العامة من إدارة الصحة المساعدات الإنسانية، والأمانة الفنية للمجلس على جهودهم المستمرة لإنجاح أشغال مجلس وزراء الصحة العرب.

الكلمة الإفتتاحية لوزير الصحة

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الوزير إن بنود جدول أعمال دورة المجلس الموقر، سيتم التباحث خلال الجلسة بالمشاركة الفعالة لأعضاء المكتب، سينتج عنها كما عهدنا، مناقشات وافية ومفيدة وتوصيات قيمة تعكس التزامنا المشترك بتحقيق التغيير الإيجابي.

وذلك في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجه وطننا العربي العزيز، حيث يتوجب علينا أن نعمل بتعاون وثيق وتنسيق متين لتحقيق التقدم المطلوب.

ومضيفا أن مشاركة أعضاء المكتب التنفيذي الفعالة والبناءة في هذا الاجتماع ستلعب دورا حاسما في تحقيق أهدافنا المشتركة وتحسين الوضع الصحي في منطقتنا العربية.

ولاسيما أنه سيتم في هذه الجلسة مناقشة العديد من النقاط الجوهرية من بينها الأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الجمعية العالمية السادسة. والسبعين للصحة.

بالإضافة الى الاستراتيجية العربية لموازنة صديقة للصحة، مبادرة المحفظة الوردية المميزة والمتعلقة بالوقاية من سرطان الثدي.

وتحسين صحة الأمهات و المراهقات في المنطقة العربية. وغيرها من النقاط التي تحث على أهمية وضرورة الإشادة. بالعمل العربي المشترك باعتباره.رافدا هاما من روافد هذه الأمة التي وجب عليها الاستفادة من الدروس المستخلصة.

وكذا المعوقات والعراقيل التي انتابت دولنا خاصة مع الأزمات والآفات.

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وفي ذات السياق،أوضح الوزير سايحي أنأهم النقاط التي سيتم مناقشتها هي التشكيلة الجديدة لمكتبنا التنفيذي الموقر..

أين سيتم خلال أشغال هذه الاجتماع مناقشة التشكيلة الجديدة التي نتمنى لها من هذا المنبر السداد و التوفيق خدمة لأمتنا العربية.

كما ثمن الوزير سايحي بالهبَّة العربية المشرفة لعقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء الصحة العرب يوم الفاتح من شهر ماي الفارط.

وذلك عبر تقنية التحاضر عن بعد قصد مناقشة الأوضاع الصحية و الانسانية في جمهورية السودان.

وفي ذات السياق، أشار الوزير إلى ضرورة استعراض الإنجازات التي تم تحقيقها والتعامل مع التحديات المستجدة.

حيث يجب علينا جميعا تبني استراتيجيات مشتركة تعكس احتياجات المنطقة وتعزز قدرتنا على التصدي للتحديات المستقبلية.

كما ينبغي أيضا أن مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتعزيز التدريب والتطوير المهني، بشكل يحدوه منطق لمِ الشمل و تقاسم العلم و المعارف.

وفي ختام كلمته، أعربالوزير عن أمله في نجاح أشغال هذه الدورة ، كما توجه بالشكر لكل الحاضرين والمساهمين في انعقادها.