سايحي يشارك في مؤتمر العمل الدولي بسويسرا تحت شعار “تسخير الذكاء الاصطناعي لتحقيق العمل اللائق”

يشارك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأستاذ عبد الحق سايحي في أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي. المنعقد بجنيف السويسرية، خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 12 جوان 2026. على رأس وفد ثلاثي التشكيلة يضم ممثلين عن الحكومة والعمال وأرباب العمل.

وتنعقد هذه الدورة، المنظمة من طرف منظمة العمل الدولية، تحت شعار: “مرحلة حاسمة : تسخير الذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق العمل اللائق”.

وسيبحث المشاركون في هذا المحفل الدولي رفيع المستوى جملة من القضايا الاستراتيجية المرتبطة بمستقبل سوق العمل العالمي. حيث يتضمن جدول الأعمال مناقشة تقارير رئيس مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ومديرها العام. إلى جانب المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية ومختلف التقارير الخاصة بتطبيق الاتفاقيات. والتوصيات الدولية ذات الصلة بعالم العمل.

كما ستتناول أشغال المؤتمر عددا من الملفات ذات الأولوية، من بينها تعزيز العمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية، ترقية الحوار الاجتماعي. تكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة عمالة الأطفال، فضلا عن دراسة سبل تحديث بعض الاتفاقيات العمالية القديمة. بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة ويعزز فعالية المنظومة المعيارية الدولية للعمل.

كما ينتظر أن يحظى ملف أوضاع العمال في الأراضي العربية المحتلة باهتمام خاص خلال أشغال المؤتمر، على ضوء التحديات. والظروف الصعبة التي يواجهها العمال الفلسطينيون من قهر واضطهاد وسوء معاملة من قبل الكيان المحتل. وانعكاساتها على حقوقهم الأساسية وظروف عملهم.

وسيلقي الوزير مداخلة يبرز فيها جهود الجزائر في توظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتعزيز العمل اللائق. والعدالة الاجتماعية والدعوة إلى حكامة دولية عادلة لهذه التكنولوجيا.

ويشهد المؤتمر مشاركة وفود تمثل الحكومات ومنظمات العمال وأرباب العمل من 187 دولة عضو في منظمة العمل الدولية. بما يعكس المكانة المحورية لهذا الحدث في رسم التوجهات العالمية المتعلقة بعالم الشغل.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه وعلى هامش المؤتمر، من المرتقب أن يجري السيد الوزير سلسلة من اللقاءات الثنائية. مع عدد من نظرائه من وزراء العمل بالدول المشاركة، لبحث سبل تعزيز التعاون. وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

