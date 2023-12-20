سايحي يشرف على إفتتاح المؤتمر الوطني السابع للفدرالية الجزائرية للصيدلة

أشرف وزير الصحة عبد الحق سايحي، مساء اليوم على إفتتاح المؤتمر السابع للفدرالية الجزائرية للصيدلة. وجاءت هذه الطبعة تحت شعار “الذكاء الاصطناعي في قلب المجال الصيدلي”.

وبالمناسبة أوضح الوزير في كلمة ألقاها أنه في الجزائر الجديدة تم فتح المجال للنقاش الفكري والدراسة في مختلف القطاعات، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا المجال.

كما أكد سايحي أن “الذكاء الاصطناعي لا يمكنه أن يعوض الإنسان لكن يجب أن نأخذ منه الإيجابيات، سيما مع تنامي التكنولوجيا العالمية”.

ودعا وزير الصحة الخبراء إلى البحث في إمكانيات الاستثمار في هذا المجال كونه “محور أساسي في العمل المستقبلي مع الحفاظ على خصوصية العامل البشري”.

من جهة اخرى أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، في كلمة له تلاها بالنيابة عنه ممثل الوزارة، رضا بلقاسمي أن “السلطات العليا للبلاد توجهت منذ سنة 2020, من خلال نظرة استشرافية تحت قيادة رئيس الجمهورية إلى استحداث قطاعات وزارية, مدارس ومعاهد عليا بغية خلق مناخ مشجع ومحفز للبحث العلمي, والابتكار وتطوير المؤسسات الناشئة”.