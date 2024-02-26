سايحي يشرف على لقاء خاص حول الملف الالكتروني للمريض 

نظم، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة لقاء خاص حول الملف الالكتروني للمريض DEM تحت الاشراف المباشر لوزير الصحة عبد الحق سايحي.

وبمشاركة المدراء العامون للمراكز الإستشفائية الجامعية و مدراء المؤسسات العمومية الإستشفائية ومدراء الصحة والسكان للولايات والمؤسسات الصحية التابعة لها عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد وذلك بحضور إطارات الإدارة المركزية.

ويأتي هدا اللقاء في إطار مشروع رقمنة القطاع، حسب ما جاء في بيان وزارة الصحة.

وأكد الوزير في مداخلته التي اعقبت مداخلات وعروض بخصوص اعتماد نظام الرقمنة كالية حديثة التسيير إلى جانب اعتماد الملف الطبي الالكتروني للمريض على أن هذه العملية جاءت تتفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية بضمان افضل تكفل بالمرضى من خلال تمكينه من الولوج إلى مختلف المؤسسات الصحية ومنه تسهيل الحصول على أفضل الخدمات.

وشدد الوزير على أن هذا النظام الذي تم تحيينه اكثر من مرةـ يعد أداة من شانها إن تسهل كافة الاجراءات التي يتوجب على المريض القيام بها في كل مرة.

وذلك على اعتبار أن الملف الالكتروني للمريض يشمل كل المعلومات الطبية والشخصية والادارية المسجلة بطريقة إليكترونية في ملف طبي خاص، بكل مريض يوفر للمتعاملين في الصحة من أطباء وممرضين واداريين وغيرهم امكانية الاطلاع على ملف المريض، وتاريخه العلاجي من أي مؤسسة صحية بفضل الترقيم التعريفي الذي يمنح له وهو ما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية من جهة و تجنيب المريض مشقة و عناء التنقل بالملفات الطبية الورقية.

وخدمة الصالح العام ومرتفقي المؤسسات الصحية دائما،حرص الوزير على التأكيد بان الدولة مستعدة لتوفير كل الإمكانيات المالية مشيرا إلى أنها لم تدخر أي جهد لتحسين و تطوير القطاع الصحي من خلال تخصيص الموارد المادية اللازمة لذلك.