سايحي يضع حجر الأساس لإنجاز مستشفى بولاية الأغواط

أشرف وزير الصحة عبد الحق سايحي على وضع حجر الأساس لمشروع انجاز مستشفى 60 سرير ببلدية عين الماضي بولاية الأغواط

واستهل وزير الصحة، الاستاذ عبد الحق سايحي. زيارته بولاية الأغواط ببلدية عين الماضي أين أشرف رفقة والي الأغواط فضيل ضويفي والوفد المرافق له على وضع حجر الأساس لمشروع انجاز مستشفى بسعة 60سرير.

.حيث استمع الوزير إلى شروحات مفصلة. حول هذا المكسب الصحي الجديد لساكنة هذه البلدية و المناطق المجاورة خاصة و أنه يتوفر على تخصصات هامة على غرار مصحة الأشعة الطبية، قسم الولادة، الأمومة و الطفولة. مصلحة المواليد الجدد، الإستعجالات، مصلحة نقل الدم و غيرها.

خلال حديثه مع القائمين على هذا المشروع، امر ا الوزير بتخصيص مدخل لمصلحة الاستعجالات. كما دعا إلى ضرورة العمل على تجسيده في أقرب الآجال. من خلال خفض آجال إنجازه من 26 شهرا إلى 16 شهرا ضمانا لتوفير الخدمات الصحية. لساكنة هذه المنطقة مع العمل على تزويده بكل التجهيزات الطبية اللازمة خدمة للمريض. مقترحا فكرة تخصيص غرف خاصة لمرافقي المرضى من خارج هذه المنطقة.