سايحي يضع حجر الأساس ويدشن عدة مشاريع بأولاد جلال

شرع وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الخميس، رفقة وفد وزاري هام في زيارة عمل وتفقد إلى ولايتي أولاد جلال وبسكرة لمعاينة واقع القطاع من خلال وضع حجر أساس وإدخال حيز الخدمة العديد من المنشآت الصحية.

وحسب بيان لوزارة الصحة، استهل الوزير زيارته من ولاية أولاد جلال أين سيشرف والوفد المرفق له. على وضع حجر الأساس لمشروع استعجالات الطبية بسعة 30 سرير ببلدية الدوسن. وضع حجر الأساس لمشروع مستشفى 120سرير ببلدية ولاد جلال. تدشين و وضع حيز الخدمة لمركز تصفية الدم و أمراض الكلى تابع للقطاع الخاص ببلدية ولاد جلال، وضع حجر الأساس لمشروع مستشفى الأم و الطفل. بسعة 80 سرير ببلدية أولاد جلال، وضع حجر الأساس لمشروع مستشفى 60 سرير ببلدية سيدي خالد. وضع حجر الأساس لمشروع معهد التكوين العالي للشبه الطبي، تدشين و وضع حيز الخدمة لمركز تصفية الدم و أمراض الكلى تابعة القطاع الخاص ببلدية سيدي خالد.

وزير الصحة في زيارة تفقدية ببسكرة

ومن المقرر أن يتجه وزير الصحة ظهر اليوم والوفد المرافق له إلى ولاية بسكرة أين سيعاين مستشفى 240 سرير.

كما سيشرف سايحي على افتتاح أشغال الملتقى حول إنشاء أقطاب النشاطات الصحية التي تهدف إلى وضع دليل خاص بإنشاء أقطاب النشاطات الصحية. و ترتكز على تكييف تقديم الخدمات الصحية مع إحتياجات المنطقة، تحديد معايير إنشاء قطب نشاط صحي. وضع مخطط تنظيمي لتسيير قطب نشاط صحي، وضع معايير لتقييم قطب نشاط صحي.

وأوضحت الوزارة هذا الملتقى يهدف إلى تحقيق عدة نتائج تتمثل في ضمان حصول الفئة المستهدفة من المواطنين. على خدمات صحية عادلة و شاملة ودائمة، تقريب الخدمات الصحية المتخصصة من مواطنيي المناطق المحرومة. تقليص عمليات نقل المرضى الى الولايات المجاورة، تبادل الخبرات بين المؤسسات الصحية.

يشار أن عيسى عزيز بوراس والي ولاية أولاد جلال رفقة لخضر سداس والي ولاية بسكرة. استقبلا هذا الصباح بمطار محمـد خيضر ببسكرة وزير الصحة الأستاذ عبد الحق سايحي و الوفد المرافق له. من إطارات الوزارة ممثلا في المفتش العام بالوزارة ومدير الموارد البشرية والمدير العام لمعهد باستور – الجزائر- . والمدير العام للصيدلة المركزية للمستشفيات والمدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية.

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