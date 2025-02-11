سايحي يطمئن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية

التقى وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء، أعضاءَ النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية.

وجاء هذا اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها الوزير مع الشركاء الاجتماعيين، وعملا بمبدأ الحوار لتحسين الوضعية المهنية لمستخدمي الصحة.

وخلال اللقاء، أكد سايحي على أهمية فتح المجال للحوار مع الشركاء الاجتماعيين لإيجاد حلول لجملة من المطالب.

ومن جهتهم، عرض أعضاء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية جملة من المطالب، أهمها تحسين المسار المهني.

وطالبت النقابة تخصيص نظام تعويضي خاص بالأسلاك المشتركة يراعي ظروف عملهم والأخطار التي يواجهونها بحكم الاحتكاك المباشر مع السلك الطبي في المؤسسات الاستشفائية.

كما اقترحت النقابة تخصيص منحة المناوبة الليلية لتقنيي الإعلام الآلي الذين سيعملون ليلا لمتابعة نظام الرقمنة. وكذا استفادة الأسلاك المشتركة من العلاوات المرتبطة بالعدوى والأخطار الصحية وكذا الترقية في الرتب والمناصب العليا.

وجدّد سايحي دعمه لمطالبهم، مؤكدا ضرورة النظر في المسائل المتعلقة بالمسار المهني للأسلاك المشتركة والنظام التعويضي الذي يجب أن يتلاءم مع ظروف عملهم في قطاع الصحة.

وذكّر الوزير بأن هناك مشاريع قوانين أساسية قد تمت دراستها، ودعا النقابة لإعداد رؤية حول مجمل الاقتراحات التي تخصهم. كما سيجمعهم لقاء مع اللجنة المختصة على مستوى الوزارة لمناقشة مجمل المسائل بما يخدم قطاع الصحة ومستخدميه، وذلك قبل نهاية شهر فيفري على أقصى تقدير.