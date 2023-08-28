سايحي يطمئن على صحة جزائرية تعرضت لحادث انفجار غاز بتونس

اتصل وزير الصحة عبد الحق سايحي، بسفير الجزائر بالجمهورية التونسية للاطمئنان على الوضع الصحي لعائلة جزائرية كانت في رحلة سياحية بتونس.

سايحي يجري اتصالا هاتفيا للإطمئنان على صحة جزائرية تعرضت لحادث انفجار غاز بتونس

والتي تعرضت لحادث إنفجار قارورة لغاز البوتان، أدى إلى وفاة الأب متأثرا بحروق من الدرجة الثالثة وكذا إصابة الأم بحروق خطيرة.

وأمر الوزير، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتسخير الإمكانيات الضرورية لنقل الأم وتحويلها إلى مستشفى زرالدة المتخصص في الحروق الكبرى قصد تلقي العلاج.

إلا أنه يتعذر نقلها إلى الجزائر وذلك بقرار من الأطباء بعدم نقلها في الوقت الحالي.

ويتابع الوزير سايحي عن كثب حالة الأم، كما يتقدم بتعازيه الخالصة لعائلة الفقيد إثر مصابهم الجلل.