سايحي يعرض مجهودات الجزائر أمام منظمة الصحة العالمية

شارك وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، صبيحة اليوم الثلاثاء، بقصر الأمم المتحدة بجنيف، في أشغال الدورة السابعة والسبعين (77) للمنظمة العالمية الصحة.

ونوه الوزير، في بداية كلمته، بالمجهودات المبذولة من قبل المنظمة العالمية للصحة في سبيل القضاء على الأوبئة وتسيير الأزمات الصحية والرقي بالصحة خاصة خلال أزمة كوفيد-19.

مبرزا في ذات السياق دعم الجزائر لمختلف أنشطة وأعمال المنظمة العالمية للصحة، حسب ما أوردته الوزارة عبر بيان لها.

كما ذكر الوزير بجميع المناهج والبرامج التي اعتمدتها الجزائر في سبيل تطوير المنظومة الصحية. والتي خطت خطوات كبيرة والأرقام تبرهن ذلك.

ومنها تعميم التلقيح والتطعيم عند الأطفال بنسبة 100 بالمائة بالإضافة إلى تحديد الفئات التي تحتاج إلى متابعة صحية.

مشيرا إلى أن الجزائر تضمن أيضا التلقيح لأكثر من 13جنسية أجنبية على مستوى حدودها. وذلك في إطار التعاون والتكافل في القارة الإفريقية.

كما تطرق الوزير أيضا إلى طموح الجزائر في الحصول على دعم المنظمة العالمية للصحة في تعزيز كفاءاتها وطاقاتها في هذا المجال. وذلك ضمن برنامج التلقيح 2030 وفي إطار برنامج تطور الأمن الصحي الذي تعتمده الوكالة الوطنية للأمن الصحي.

وفي ذات كلمته، تطرق الوزير إلى الاستراتيجية الفعالة التي اعتمدتها الجزائر للرقي بمنظومتها الصحية من خلال جعل المريض محور كل إصلاح للمنظومة الصحية مع توسيع التغطية الصحية الجوارية بالخصوص وتعميمها.

مستشهدا بعملية الترقية التي عرفتها الكثير من الوحدات الصحية وتقريبها من الساكنة خارج المدن الكبرى والتجمعات السكانية. وذلك ضمن برنامج التكفل بالمريض PAM الذي يحتوي على 28 هدفا و 143 نشاطا صحيا محدد زمنيا.

وحرص الوزير على التأكيد بأن كل ما تقوم به الجزائر يدخل في إطار برامج التنمية المستدامة. والأجندة المسطرة والتي تدخل بدورها ضمن توجيهات رئيس الجمهورية الذي يولي اهمية كبيرة لقطاع الصحة.