سايحي يعزي في وفاة مدير المالية والوسائل بوزارة الصحة

تقدم وزير الصحة، عبد الحق سايحي باسمه الخاص وباسم كافة المدراء المركزيين في الوزارة وكذا الموظفين والعمال بأصدق عبارات المواساة والتعازي لعائلة الفقيد محمد بورحلة، مدير المالية والوسائل بوزارة الصحة الذي وافته المنية.

وتقدم الوزير بأخلص عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيد سائلا المولى عز وجل أن ينزل عليه شآبيب رحمته. وعزائم مغفرته وأن يرزقه السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.

وجاء في تعزية الوزير أن الفقيد، عُرف بأخلاقه الطيبة وبتفانيه وإخلاصه وحرصه الشديد. على تأدية المهام الموكلة إليه بكل صدق ونزاهة، خلال تقلّده العديد من المسؤوليات في القطاع. حيث كان مديرا عاما للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء ومديرا للصحة بولاية تيبازة ومديرا لعدد من المؤسسات الصحية.

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