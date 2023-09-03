سايحي يكرم أعضاء البعثة الصينية الصحية

أشرف وزير الصحة اعبد الحق سايحي، اليوم الأحد، بمقر الوزارة رفقة سعادة سفير جمهورية الصين الشعبيةلي جيان على مراسيم الحفل الرسمي الذي تمّ من خلاله تكريم البعثة الطبية الصينية ال27 بمناسبة انتهاء مهامها.

والتي زاولتها عبر مختلف ولايات الوطن و استقبال بعثة جديدة خلال الأيام القليلة القادمة، حسب ماجاء في بيان الوزارة.

ويأتي هذا التكريم،الذي جرى بحضور إطارات من الإدارة المركزية ،عرفانا و تقديرا للجهود الكبيرة التي بذلتها البعثة الصينية.

وتثمينا لعملها المتواصل و مساهمتها القيمة في تقديم الرعاية الصحية ببلادنا و التي لاقت استحسانا كبيرا من طرف الساكنة و زملائهم مهنيي الصحة الجزائريين على حد سواء.

وبذات المناسبة، أشادالوزير بمستوى العلاقات التي تجمع البلدين في جميع المجالات خاصة ماتعلق منها بقطاع الصحة.

والذي يعود إلى ستين سنة من تواجد أول بعثة طبية بأرض الجزائر، معربا عن أمله في أن تتعزز بشكل أكبر مستقبلا من خلال إقامة مشاريع كبيرة في إطار الإستثمارات على غرار إقتراح إنشاء أكاديمية صينية – جزائرية للطب.

ونوه السيد الوزير في سياق حديثه بالمستوى والدرجة الكبيرة من الرقي الذي وصل إليه الطب في الصين مما يجعل منها أحسن إختيار للجزائر لإقامة مشاريع تعاون وشراكة في هذا المجال.

كما حرص الوزير على التأكيد بأن زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى جمهورية الصين الشعبية شهر جويلية 2023 تحمل أكثر من دلالة على كون جمهورية الصين الصديقة شريكا هاما.

هذا وقدم الوزير خالص شكره للبعثة الطبية الصينية لما قدموه للمرضى الجزائريين عبر كامل المستشفيات الذين عملوا بها طيلة سنتين من تواجدهم بها، كما قام السيد الوزير رفقة السفير الصيني بتكريم البعثة الطبية بتسليمهم شهادات شرفية.

وستلتحق البعثة الطبية الصينية الجديدة بالجزائر بعد 20 يوما بفريق جديد يظم 81طبيبا ومختصا وشبه طبي.