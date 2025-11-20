سايحي يكشف جديد منحة البطالة والتقاعد النسبي لمنتسبي التربية

أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اليوم من قبة البرلمان بالعاصمة، أن منحة البطالة تعَدُّ حماية اجتماعية لطالبي الشغل.

وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصِّصت للأسئلة الشفوية، أوضح سايحي أن منحة البطالة التي أقرّها رئيس الجمهورية، هي حماية اجتماعية لطالبي الشغل، وخاصية تبرز الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية.

وتابع الوزير، في السياق ذاته، أنه إلى غاية تاريخ 31 اكتوبر المنصرم، استوفى ما لا يقل عن 441.223 شابًّا كل الشروط القانونية للاستفادة من منحة البطالة.

كما كشف سايحي عن توظيف أكثر من 560 ألف في مؤسسات عمومية وخاصة.

ومن جهة أخرى، أكد الوزير، حول دخول القانون المتعلق بالتقاعد لمنتسبي أسلاك قطاع التربية حيز التطبيق، أن المرسوم التنفيذي متواجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة.