سايحي يكشف عن موعد صب الزيادات في منح المتقاعدين 

كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، أمس الخميس، عن تاريخ دخول الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية للمتقاعدين حيز التنفيذ.

وأوضح سايحي، خلال جلسة عامة مخصصة لطرح أسئلة شفوية بالبرلمان، أن زيادات بـ 10 بالمائة أقرها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء لصالح المتقاعدين.

وأضاف سايحي أن هذه الزيادات ستدخل حيز التنفيذ في الفاتح من شهر ماي المقبل.

جاء هذا خلال رده على سؤال شفوي للنائبة خديدجة بلقاضي، حول التقاعد النسبي (32 سنة) دون شرط السن.