سايحي يلتقي النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية 

إلتقى وزير الصحة، عبد الحق سايحي، بمقر الوزارة، أعضاء النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية وذلك بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

وحسب وزارة الصحة، استهل الوزير هذا اللقاء الذي انعقد يوم الخميس، بالتأكيد على أهمية الحوار لإيجاد حلول لجملة النقائص المسجلة. من قبل النقابة في القانون الأساسي الجديد مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الاقتراحات. مشيرا إلى أن تحقيق ذلك هو “مبتغى الإدارة المركزية”. لتوفير الجو الملائم لكل المستخدمين في قطاع الصحة بهدف تمكينهم من العمل في أريحية تامة خلال مسارهم المهني.

من جهتهم، عرض أعضاء النقابة جملة من المطالب التي تهمهم كالمسار المهني، الترقيات، الإجراءات المتعلقة بالادماج. في الرتب الجديدة مع الدعوة إلى إعادة النظر في السنوات المشترطة في الترقية و كذا النظام التعويضي. بما يتماشى و الأنشطة الطبية المتخصصة التي يقومون بها يضيف البيان.

وخلال هذا اللقاء، ثمنت ذات النقابة قرار الوزير القاضي بإنشاء لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية. والتي سوف يجتمعون بها ابتداءً من الأسبوع المقبل لطرح جملة انشغالاتهم وتفصيلها مع تقديم اقتراحات تضمن مسارا مهنيا للممارس المتخصص.

كما أكّد الوزير على ضرورة اغتنام تواجد هذه اللجنة لتمكينها من رفع المقترحات للجهات المختصة وجدّد دعمه لمطالبهم. وكذا مطالب جميع مهنيي قطاع الصحة من خلال الالتزام وأخذ بعين الاعتبار مطالب كل النقابات، وفق المصدر نفسه.

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