سايحي يُؤكد استعداد الجزائر لمرافقة موريتانيا في تطوير منظومتها الصحية

إلتقى وزير الصحة، عبد الحق سايحي، مساء يوم الخميس، بنظيره وزير الصحة للجمهورية الإسلامية الموريتانية، عبد الله سيدي محمد وديه.

أين جدّد وزير الصحة، التأكيد على استعداد الجزائر الكامل لمرافقة موريتانيا في مسار تطوير منظومتها الصحية.

وجاء هذا اللقاء، في إطار مشاركة الوزير، في أشغال الدورة الثامنة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، المنعقدة بمدينة جنيف.

وقد شكّل هذا اللقاء فرصة للطرفين لتجديد التأكيد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط الجزائر بجمهورية موريتانيا.

وأشاد الوزيران بمستوى التعاون القائم بين البلدين، خاصة في قطاع الصحة. معبرين عن ارتياحهما للتقدم المحرز في هذا المجال. ومؤكدين حرصهما المشترك على تعزيز هذه العلاقات وتوسيع آفاقها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

في مستهل اللقاء، أعرب وزير الصحة الموريتاني عن شكره وامتنانه للجزائر على ما تقدمه من دعم متواصل لقطاع الصحة في بلاده. سواء من خلال إرسال البعثات الطبية الجزائرية. أو توفير التكوين والتدريب للأطقم الصحية الموريتانية.

مؤكدا تطلع موريتانيا إلى الارتقاء بالتعاون إلى مستويات أكثر شمولاً وفاعلية.

وبدوره، جدد وزير الصحة، التأكيد على استعداد الجزائر الكامل لمرافقة موريتانيا في مسار تطوير منظومتها الصحية.

مشيرا إلى أهمية تبادل الخبرات والمعارف في التخصصات الطبية ذات الأولوية. والعمل على إقامة مشاريع صحية مشتركة، تتماشى مع التحديات الصحية الراهنة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الوزيران على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور حول مختلف المبادرات والمشاريع الثنائية المستقبلية. بما يعكس الإرادة السياسية لقيادتي البلدين ويعزز أواصر التعاون الأخوي بين الشعبين.