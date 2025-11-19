سايحي يُشرف على لقاء تقييمي حول اشتراكات الضمان الاجتماعي

أشرف عبد الحق سايحي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي اليوم، الأربعاء، على لقاء تقييمي عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. بحضور إطارات الإدارة المركزية، إطارات المديرية العامة وكذا مدراء وكالات وهياكل الصندوق .

هذا وقد قدم نذير قوادرية، المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء، عرضا شاملا حول مختلف نشاطات الوكالات الولائية بعنوان سنة 2025. تطرق من خلاله الى عدة محاور أهمها، تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي، الاداءات. عصرنة الخدمات، الاستثمارات، مدى متابعة تنفيذ التعليمات الصادرة عن المديرية العامة، والتكفل بانشغالات المواطنين.