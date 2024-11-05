سايحي: 60 مليار دينار مخزون الأدوية.. إنشاء خلية يقظة مرقمنة بين الصيدلية المركزية والمستشفيات

كشف وزير الصحة والسكان عبد الحق سايحي، أن مخزون الأدوية في الصيدلية المركزية للمستشفيات بلغ 60 مليار دينار.

وأضاف وزير الصحة خلال زيارة تفقدية لمختلف المرافق الصحية بالعاصمة، أن مخزون الصيدلية المركزية من الأدوية يبلغ حاليا 60 مليار دينار. وهو مخزون أمان سمح في الآونة الأخيرة بالتكفل بالأوبئة في المناطق الجنوبية والقضاء عليها.

وكشف في سياق ذي صلة، أنه تم انشاء خلية يقظة تكون مرقمنة بين الصيدلية المركزية للمستشفيات وكل المستشفيات خاصة الصيدلة. عندما يكون هناك تذبذب لدواء يكون تصريح للصيدلية المركزية من أجل معالجة المشكل. مشيرا إلى أن المخزون في الصيدلية يسمح بالتكفل بكل الحالات. خاصة التكفل بـ 94 بالمائة من أدوية السرطان التي تعرف بعض التذبذبات تقدر بـ 6 بالمائة وهذا يتم التكفل به اذا تم التصريح به في وقته.

وأكد الوزير، أن برنامج مخطط المريض مطبق فعليا على أرض الواقع. و سيتم تعزيز منطقة الدار البيضاء بمستشفى 120 سريرا. والتكفل النفسي بالمرضى من خلال وجود معدات طبية راقية من الطراز العالي تسمح باستشفاء المرضى المدمنين بالتقنيات الحديثة للمغناطيس والموجات الصوتية.