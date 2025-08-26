سايحي يتباحث مع السفيرة الأمريكية توسيع التعاون في الصحة والصناعة الصيدلانية

استقبل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيث مور أوبين، بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

ويندرج هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية في المجال الصحي.

وخلال اللقاء، عبّر الطرفان عن إرادتهما المشتركة في توسيع وتعزيز التعاون القائم. بما يرقى إلى مستوى الإمكانات التي يتمتع بها كلا البلدين. من خلال إمضاء مذكرة تفاهم ثنائية.

كما استعرضت السفيرة مجالات التعاون الثنائي الصحي، خاصة في مجال الاستعجالات الكبرى من خلال تبادل المعارف والخبرات. إلى جانب تشجيع الشراكات بين المؤسسات الصحية في كلا البلدين.

وعبّرت السفيرة عن اهتمامها بدعم فرص التعاون بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأمريكيين في ميدان الصناعة الصيدلانية.

من جهته، اقترح الوزير تبادل الخبرات والتجارب ونقل المعارف والتكنولوجيات في مجالات الوقاية، الأمن الحيوي، تسيير الاستعجالات الطبية والتكوين.

ودعا وزير الصحة إلى تنظيم منتدى ثنائي حول الصناعة الصيدلانية، يجمع رجال الأعمال من البلدين بمشاركة مختلف القطاعات المعنية في الجزائر.

وبالمناسبة تطرق الوزير إلى مجهودات القطاع الصحي في مجال الوقاية الصحية من خلال البرامج الوطنية للتلقيح ومكافحة الأمراض المتنقلة. بالإضافة إلى تحسين التكفل بصحة الأم والطفل عبر تعزيز مصالح الأمومة والطفولة بمختلف مناطق الوطن.

كما استعرض الوزير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان، التي تقوم على إنشاء مراكز ومصالح متخصصة في المؤسسات الصحية عبر مختلف مناطق الوطن، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى.

وتطرق وزير الصحة إلى الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال توفير الرعاية الصحية للاجئين، وإلى أهمية إنشاء مركز دولي للتلقيح ومكافحة الأمراض الاستوائية في الجزائر.