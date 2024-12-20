سايحي يتباحث مع وزير خارجية زمبابوي 

تباحث وزير الصحة عبد الحق سايحي، أمس الخميس، بهراري، مع وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية لزمبابوي، أمون موريويرا.

وحسب بيان الوزارة، أعرب وزير الخارجية الزمبابوي عن “الارتياح الكبير للمواقف المشتركة” التي تجمع البلدين. كما أشاد أمون موريويرا بـ”الدور الريادي الذي تلعبه الجزائر على الصعيد القاري ومساعيها الدؤوبة لضمان السلم والأمن في إفريقيا”.

وبالمناسبة، ثمّن الطرفان “العلاقات المتميزة التي تجمع الجزائر وزمبابوي، وآفاق التعاون الثنائي في كثير من المجالات”.

وبصفته مبعوثا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لرئيس زمبابوي، أكد سايحي على “العلاقات التاريخية التي تربط الجزائر وزمبابوي”. وسلّط الضوء على “عمق أواصر الصداقة التي تجمع البلدين الشقيقين”.

وفي اللقاء ذاته، أيرز سايحي الجهود المشتركة من أجل “تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي. واستغلال فرص الاستثمار، بهدف الارتقاء بها إلى مستوى طموح البلدين”.

مؤكدا على “ضرورة التحضير المحكم لانعقاد اللجنة المشتركة خلال الثلاثي الأول من سنة 2025.