سايحي يستقبل النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية

أجرى وزير الصحة، عبد الحق سايحي، مساء اليوم الثلاثاء، لقاءً مع أعضاء النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية (SNPSP).

وحسب بيان الوزارة، اللقاء تم في إطار سلسلة المشاورات والجلسات التي يجريها وزير الصحة، عبد الحق سايحي، مع الشركاء الاجتماعيين.

وشكّل هذا اللقاء فرصة للتأكيد مجددا على أهمية الحوار لإيجاد حلول ترضي جميع الأسلاك والتطرق إلى المسائل المتعلقة بالنقائص والاختلالات التى لاحظتها وسجلتها هذه النقابة في ما يخص القانون الأساسي الجديد مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الاقتراحات والنقاط التي قدمتها.

وأكد سايحي، عقب الاستماع لانشغالات النقابة، على أهمية الحوار والتشاور لإيجاد حلول للنقائص المسجلة من طرف النقابة في القانون الأساسي الجديد.

وكذا تقديمها إلى اللجنة المكلفة بدراسة الاختلالات والنقائص التى سترفع إلى الهيئة المختصة بذلك في أقرب الآجال.

في ختام اللقاء ستجتمع النقابة مع اللجنة التى أنشاها الوزير لتقديم مقترحات بخصوص القوانين الأساسية كما ستلتقي في جلسة صلح بخصوص رفع الإشعار بالاضراب.