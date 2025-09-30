سايحي يشدد على تحسين الخدمة العمومية بما يضمن تمكين العمال من حقوقهم كاملة

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اليوم، على الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، في دعم الاقتصاد الوطني.

وأبرز سايحي الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به صندوق “كاكوبات” في “دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التغطية الاجتماعية لفئة عمال هذه القطاعات الحيوية”.

وهذا خلال ترؤس سايحي جلسة عمل تندرج ضمن مواصلة سلسلة الاجتماعات التنسيقية مع الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية،

ووفقا لبيان الوزارة، فإن الاجتماع يندرج في إطار “تقييم آليات التسيير ورصد الإشكاليات والعراقيل التي قد تعيق الأداء الفعال للمرفق العمومي، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين”.

واستمع سايحي إلى “عرض مفصل قدمه المدير العام للصندوق، تطرق فيه إلى مختلف المهام والأنشطة التي يضطلع بها. فضلا عن التحديات التي تواجهه على الصعيدين الإداري والتقني”.

كما أسدى سايحي “تعليمات صارمة بضرورة مضاعفة الجهود لتحسين جودة الأداء والخدمات. مع التركيز على تسريع وتيرة رقمنة مختلف العمليات والخدمات التي يوفرها الصندوق. بما يسهم في تقريب الإدارة من المواطن وتسهيل الإجراءات الإدارية وتجنيبه مشقة التنقل إلى مختلف المرافق، وذلك انسجاما مع توجهات الدولة وتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”.

كما شدد على “أهمية ترشيد النفقات وتوجيهها نحو تحسين الخدمة العمومية بما يضمن تمكين العمال من الاستفادة الكاملة من حقوقهم المرتبطة بالتأمين عن العطل الناجمة عن سوء الأحوال الجوية. مع الحرص على الاستجابة السريعة والفعالة لاحتياجات وتطلعات المستفيدين”.

ودعا سايحي إلى “دراسة إمكانية توسيع نطاق التغطية الاجتماعية التي يضمنها الصندوق لتشمل فئات أخرى غير المستفيدة حاليا من هذا النوع من الحماية الاجتماعية.