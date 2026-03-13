سايحي يكشف جديد التقاعد النسبي

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي أمس الخميس عن استحالة إستفادة أصحاب 32 سنة خدمة فعلية من التقاعد دون شرط السن.

وأوضح سايحي خلال رده على سؤال للنائبة خديجة بلقاضي حول التقاعد النسبي (32 سنة) دون شرط السن أن العودة إليه بمختلف صيغه، غير مطروح تماما، حتى لأصحاب 32 سنة خدمة.

وأكد سايحي في جلسة عامة مخصصة لطرح أسئلة شفوية بالبرلمان أن نظام التقاعد النسبي تم إلغاؤه، في فترة كانت فيها الظروف الاقتصادية للجزائر هشة، خاصة بين سنتي 2014 و2016.

وتابع سايحي إلى أن البلاد في تلك الفترة واجه الاقتصاد الوطني، تحديات كبيرة تتعلق بتمويل صندوق التقاعد، وضمان استمراريته.

وهذا الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات من بينها إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن. يضيف سايحي.

وفي السياق ذاته قال سايحي، أن هذا الإجراء كان ضروريا إلغاء هذا النظام في تلك الظرف لحماية التوازنات المالية.

واشار سايحي أن في الجزائر اليوم ديناميكية اقتصادية ملحوظة ونسبة نمو تفوق 4.6 بالمائة، مع وجود توقعات، في بلوغ الناتج الداخلي الخام حدود 400 مليار دولار. مؤكدا أنه يتطلب تعبئة اليد العاملة، لتحقيق هذه الأهداف الاقتصادية التي يسعى إليها رئيس الجمهورية.

وفي الجلسة ذاتها كشف سايحي، بأن الزيادات بـ10 بالمائة التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة المتقاعدين، ستدخل حيز التنفيذ بداية من الفاتح ماي المقبل.