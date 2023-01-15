سايدو :”أشكر الجزائريين ونسعى لتمثيل الكاميرون جيدا “

أكّد مدرب منتخب الكاميرون للمحليين سايدو أليوم استعداد لاعبيه لتقديم مستويات كبيرة في الشان المقام بالجزائر قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية.

وقال مدرب المنتخب المحلي الكاميروني سايدو، خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم بملعب ميلود هدفي بوهران”الفرصة مواتية للاعبين المحليين لنا. نبقى منتخب الكاميرون ونسعى للذهاب بعيدا في المنافسة”.

كما أضاف “لن نخاطر بأي شيء، لكن سنعمل ما في وسعنا لتمثيل الكاميرون أحسن تمثيل و بطولتها واللاعب المحلي”.

كما ختم “سنلعب المباراة أمام الكونغو و نسعى لتسيير المباراة واحدة تلوى الأخرى، أشكر الجزائريين على حسن الاستقبال”.

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