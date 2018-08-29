سباحة سورية تُعتقل باليونان بتهمة تهريب البشر

إعتقلت الشرطة اليونانية الأسبوع الماضي السباحة السورية سارة مارديني بتهمة مُساعدة تجار البشر على تهريب المُهاجرين غير الشرعيين.

وتم إعتقال السباحة في عملية تهدف إلى تفكيك “شبكة إجرامية” تضم 30 عضوا تنشط في جزيرة “ليسبوس” اليوناينة حيث يعيش آلاف المهاجرين.

وقال محامي مارديني لوكالة “فرانس براس”:”من الواضح بالنسبة إلي أن هذه قضية تجريم لتقديم المساعدة للاجئين”، مُضيفا أن موكلته معتقلة في سجن خارج العاصمة اليونانية أثينا.

يُذكر أن سارة مارديني (23 عاما) حصلت على حق اللجوء في ألمانيا، وهي شقيقة السباحة المشهورة يسرى مارديني التي شاركت في الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو 2016 ضمن فريق اللاجئين.