“سبارتاك موسكو” فضل هني على سمير ناصري

أكد الإعلامي الروسي “نوبل أروستاميان” بأن “سبارتاك موسكو” كان يمتلك الخيار بين الدولي الجزائري، سفيان هني وسمير ناصري في الميركاتو.

وأوضح بأن مُسيري “سبارتاك موسكو” فضلوا إستقدام القائد السابق لأندرلخت البلجيكي كون مُستواه حاليا أفضل بكثير من إبن مدينة مارسيليا.

ويأتي هذا الخبر ليؤكد الأهمية الكبيرة التي سيحظى بها متوسط ميدان المنتخب الوطني المميز، مع فريقه الجديد في الفترة القادمة.

وفرض خريج مدرسة “نانت” نفسه سريعا مع “السبارتاك” وسيكون عنصرا أساسيا ومهما لامحالة، عند بداية مرحلة الإياب من الدوري الروسي.