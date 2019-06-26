سبارتاك موسكو يدخل الصراع على خدمات بن ناصر

أبدى نادي سبارتاك موسكو الروسي، اهتمامه بخدمات الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب نادي إمبولي الإيطالي.

وكشفت الصحافة الروسي، أن مسؤولي سبارتاك موسكو، وجهوا أنظارهم صوب بن ناصر، قصد ضمه للفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويأتي اهتمام النادي الروسي، بخدمات متوسط ميدان الخضر، بعد تعثر مفاوضاتهم مع نادي سلافيا براغا، بخصوص لاعبهم سوساك.

وبهذا ينضم نادي سبارتاك موسكو، إلى قائمة الأندية المهتمة بخدمات بن ناصر، على غرار نابولي، روما، لازيو، وغيرهم.

يذكر أن إسماعيل بن ناصر، بصم على مستوى كبير، الموسم المنصرم، رفقة ناديه إمبولي، ويتواجد حاليا رفقة المنتحب الوطني، في نهائيات “كان 2019″، بمصر.