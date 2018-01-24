سبارتاك موسكو يسعى لإغراء هني بـ 1.5 مليون أورو

أبدى نادي سبارتاك موسكو الروسي، إستعداده لدفع راتب سنوي بقيمة 1.5 مليون أورو، للدولي الجزائري سفيان هني، لضمه للفيرق هذا الميركاتو.

وكشفت تقارير صحفية، أن نادي سبارتاك موسكو، جد مهتم بخدمات هني، ويستعد لتقديم عرض مالي سيعجز نادي أندرلخت عن رفضه.

ورغم إحتمال أن تكون الوجهة الروسية لا تغري سفيان هني، إلا أن راتب 1.5 مليون أورو سنويا، خالية من الضرائب، كفيل بإقناعه.

من جهة أخرى، يواجه قائد أندرلخت، فترات صعبة هذا الموسم، حيث تعرض في الكثير من المناسبات لصافرات الإستهجان من جماهير النادي.

هذه العوامل من شأنها أن تدفع بمهاجم الخضر للتفكير بجدية في مغادرة اندرلخت، وقبول عرض النادي الروسي.

للإشارة يتواجد نادي سبارتاك موسكو في المركز الثالث من الدوري الروسي، بفارق ثماني نقاط عن المتصدر نادي لوكوموتيف موسكو.