سبارتاك موسكو يقيل مدربه وهني أكبر المستفيدين

أقال نادي سبارتاك موسكو الروسي، اليوم الإثنين، مدربه الإيطالي ماسيمو كاريرا، ما يضع سفيان هني، أمام فرصة جديدة لفرض نفسه في تشكيلة الفريق.

وأرجعت الصحافة الروسية، قرار إدارة نادي سبارتاك موسكو، في إقالة مدربها الإيطالي ماسيمو كاريرا، بسبب تراجع نتائج الفريق.

وسيمنح رحيل كاريرا، عن سبارتاك موسكو، فرصة جديدة للدولي الجزائري سفيان هني، الذي لم يكن يدخل ضمن مخططات مدربه الإيطالي.

وسيتولى مساعد المدرب، راؤول ريانتشو، مسؤولية قيادة الفريق في انتظار تعاقد إدارة سبارتاك موسكو، مع مدرب جديد.