سباعية شباب بلوزداد تهزّ البطولة وتعثر اتحاد العاصمة يعقّد الحسابات

شهدت الجولة الـ25 من الرابطة المحترفة لكرة القدم أحداثًا مثيرة ونتائج لافتة، زادت من حدة الصراع سواء على المراكز الأولى أو في أسفل الترتيب.

البداية كانت مع العرض الهجومي القوي لـ شباب بلوزداد الذي أمطر شباك ترجي مستغانم بسباعية كاملة دون رد. في اللقاء الذي احتضنه ملعب نيلسون مانديلا ببراقي. ما وضع “الحواتة” في وضعية صعبة جدًا، على مقربة من السقوط إلى بطولة الهواة.

وتلقى اتحاد العاصمة هزيمة مفاجئة خارج الديار أمام جمعية الشلف بنتيجة (2-1). في مباراة أكدت عودة أصحاب الأرض بقوة، مقابل تعثر جديد للاتحاد في سباق المراتب المتقدمة.

وواصل وفاق سطيف نتائجه المخيبة بعد تعادله على أرضه أمام نجم بن عكنون (1-1). وهي نتيجة غير مرضية لجماهير “النسر السطايفي” التي اعتادت رؤية فريقها قويًا بملعب 8 ماي 1945.

وحقق اتحاد خنشلة فوزًا ثمينًا على حساب نادي بارادو بنتيجة (1-0)، ليزيد من معاناة هذا الأخير الذي بات من أبرز المهددين بالسقوط.

أما مواجهة مولودية البيض وشبيبة القبائل فانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، في لقاء متكافئ بين الطرفين.

نتائج الجولة كاملة:

شباب بلوزداد 7 - 0 ترجي مستغانم

جمعية الشلف 2 – 1 اتحاد العاصمة

وفاق سطيف 1 – 1 نجم بن عكنون

اتحاد خنشلة 1 – 0 نادي بارادو

مولودية البيض 1 – 1 شبيبة القبائل