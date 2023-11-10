سباق الدراجات.. نهاري وهويلي يفوزان بالمرحلة الاولى من جائزة الجزائر الكبرى

فاز الدراجان محمد امين نهاري، ونسرين هويلي، أمس الخميس، بالمرحلة الأولى من الطبعة الـ18 لسباق جائزة الجزائر الكبرى لسباق الدراجات.

وتمكن محمد امين نهاري، عند الرجال، من التفوق على زملائه من المنتخب الوطني في المرحلة الأولى من هذا السباق، على مسافة 33 كلم، مسجلا توقيتا قدره 3د، 42 ثا.

كما تمكنت نسرين هويلي، من تصدر المرحلة الأولى من هذا السباق لدى السيدات، بتسجيلها توقيت قدره 4 دقائق و19

وستُجرى المرحلة الثانية على مسافة 94.7 كيلومترات بين مدينتي بئر توتة، وزرالدة، بينما ستكون انطلاقة المرحلة الثالثة على مسافة 106 كلم، بين مدينتي زرالدة، وحجوط، ثمّ العودة إلى نقطة الانطلاق.

يذكر سباق جائزة الجزائر الكبرى، يجري بمشاركة 94 درّاجاً (رجال وسيدات)، يمثلون 15 ناديا من ثماني ولايات.