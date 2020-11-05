سباق الرئاسة الأمريكية لحظة بلحظة

أظهرت النتائج الأولية للرئاسيات الأمريكية تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن، حتى الآن، بـ264 صوتا في المجمع الانتخابي، مقابل 214 صوتا بالمجمع لدونالد ترامب.

وتمكن بايدن حتى الآن من حصد دعم 264 من أصل الأعضاء الـ538 في المجمع الانتخابي ويحتاج إلى 6 أصوات أخرى فقط للفوز في الانتخابات.

ويتوقف مصير الرئاسة الأمريكية على نتائج التصويت في 4 ولايات لم يتم تحديد الفائز الواضح فيها حتى الآن، وهي نيفادا وبنسلفانيا وكارولاينا الشمالية وجورجيا.

وأعرب بايدن عن ثقته بفوزه ودعا المواطنين إلى تخفيف التوترات القائمة، وانتظار صدوق نتائج التصويت النهائية.