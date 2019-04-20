سباق الصعود يلتهب في المحترف الثاني

الرياضة
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سباق الصعود يلتهب في المحترف الثاني صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

لُعبت أمسية اليوم السبت مباريات الجولة ال28 من الرابطة الوطنية المحترفة الثانية موبيليس وعرفت نتائج مثيرة.

وجاءت النتائج الكاملة على النحو التالي:

إتحاد عنابة 0-1 نجم مقرة.

شبيبة بجاية 0-1 إتحاد الحراش.

أمل بوسعادة 0-1 وداد تلمسان.

إتحاد بسكرة 1-0 سريع غليزان.

إتحاد البليدة 1-0 ترجي مستغانم.

جمعية الشلف 1-0 مولودية العلمة.

مولودية سعيدة 1-0 شبيبة سكيكدة.

رائد القبة 0-0 جمعية وهران.

الترتيب الحالي:

1-وداد تلمسان 51 نقطة.

2-جمعية الشلف 51 نقطة.

3-إتحاد بسكرة 49 نقطة.

4-نجم مقرة 47 نقطة.


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