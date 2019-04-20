سباق الصعود يلتهب في المحترف الثاني

لُعبت أمسية اليوم السبت مباريات الجولة ال28 من الرابطة الوطنية المحترفة الثانية موبيليس وعرفت نتائج مثيرة.
وجاءت النتائج الكاملة على النحو التالي:
إتحاد عنابة 0-1 نجم مقرة.
شبيبة بجاية 0-1 إتحاد الحراش.
أمل بوسعادة 0-1 وداد تلمسان.
إتحاد بسكرة 1-0 سريع غليزان.
إتحاد البليدة 1-0 ترجي مستغانم.
جمعية الشلف 1-0 مولودية العلمة.
مولودية سعيدة 1-0 شبيبة سكيكدة.
رائد القبة 0-0 جمعية وهران.
الترتيب الحالي:
1-وداد تلمسان 51 نقطة.
2-جمعية الشلف 51 نقطة.
3-إتحاد بسكرة 49 نقطة.
4-نجم مقرة 47 نقطة.
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