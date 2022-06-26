سباق رئاسة الفاف.. آخر التفاصيل !

أحصت لجنة الترشيحات بالاتحاد الجزائري لكرة القدم، ملفي مترشحين لرئاسة الفاف.

وذلك قبل ساعتين من نهاية آجال إيداع ملفات الترشح لرئاسة الفاف التي تنتهي على الساعة منتصف الليل.

حيث يُعتبر جهيد زفزاف وعبد الحكيم سرار هما المترشحان الوحيدان لرئاسة الفاف إلى غاية كتابة هاته الأسطر.

كما كشفت مصادر النهار، أن وليد صادي تحصل على تفويض من إدارة نادي بالقسم المحترف الأول لكنه لم يودع بعد ملف ترشحه لرئاسة الفاف.

قبل أن تختم ذات المصادر أن تردد صادي في إيداع ملف ترشحه يعود لفقدان وعائه الانتخابي بعد ترشح سرار.