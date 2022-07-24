سباق 800 متر: ميدالية عالمية للجزائر في يوجين الأمريكية

تمكن العداء الجزائري جمال سجاتي، من إحراز الميدالية الفضية سباق 800 متر، بطبعتها الـ18 لبطولة العالم لألعاب القوى “يوجين” الأميركية.

كما قطع سجاتي، المتوج بالذهبية في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في وهران، مسافة السباق بزمن 1:44.14 دقيقة. وهذا خلف البطل الأولمبي الكيني إيمانويل كورير صاحب الذهبية بزمن 1:43.71 دقيقة. وأمام الكندي ماركو أروب صاحب البرونزية «1:44.28 دقيقة».

في حين، تعتبر الميدالية، الثانية للجزائر ببطولة العالم، بعد فضية توفيق مخلوفي، بسباق 1500 متر، بالطبعة الأخيرة بالدوحة عام 2019. والحادية عشرة لبلاده في المونديال بينها 6 ذهبيات و3 برونزيات.

كما هي الميدالية الثالثة للعرب في النسخة الحالية بعد ذهبيتي القطري معتز برشم «الوثب العالي»، والمغربي سفيان البقالي «3 آلاف متر موانع». لترتفع الغلة العربية إلى 79 ميدالية، وحل مواطنه سليمان مولى خامساً بزمن 1:44.85 دقيقة.

وخاض سجاتي السباق بذكاء كبير، حيث بقي في الخلف تاركا المبادرة لباقي العدائين. فيما فضل مواطنه مولى الصدارة منذ البداية، ليحل خامساً في نهاية السباق.

كما انتظر سجاتي الـ200 م الأخيرة للانطلاق بسرعة، خصوصاً بعدما رفع كورير من إيقاع السباق. أين نجح في التفوق الكندي أروب، لينتزع منه الفضية في المترين الأخيرين.