سباليتي مدرب إيطاليا إلى غاية 2026

تعاقد الإتحاد الإيطالي لكرة القدم، مع المدرب المخضرم لوشيانو سباليتي إلى غاية صيف 2026. ليكون خليفة للمستقيل روبيرتو مانشيني.

وسيتسلم سباليتي مهام تدريب “الأتزوري”بداية من شهر سبتمبر القادم، بعدما رحب به المسؤولون عن المنتخب الايطالي به، في بيان لهم “المنتخب بحاجة الى مرب رائع”.

وأضاف بيان الاتحاد الايطالي “سعداء بالتعاقد مع سباليتي”.

ويملك سباليتي خبرة كبيرة في عالم التدريب. خاصة وأن اختير الافضل في ايطاليا بفضل تألقه مع ناديه السابق نابولي الذي حقق معه الدوري.

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