سباليتي يتحدث عن جاهزية غولام للعودة إلى المنافسة

تحدث مدرب نادي نابولي الإيطالي، لوسيانو سباليتي، عن وضعية لاعبه الدولي الجزائري فوزي غولام، ومدى جاهزيته للعودة إلى المنافسة، بمناسبة المباراة التي ستجمعهم اليوم الخميس بنادي بولونيا، لحساب الجولة الـ10 من السيري أ.

وصرح سباليتي، خلال مؤتمره الصحفي، الخاص بمباراة بولونيا: “غولام بذل مجهود كبير حتى يكون مع المجموعة، ومساعدة الفريق، ونحن ننتظر منه الكثير”.

وأضاف مدرب نابولي، بخصوص امكانتية اشراك غولام في مواجهة بولونيا: “ما زال يحتاج إلى بعض الوقت ليكون على أتم الاستعداد”.

ورغم هذه التصريحات التي أدلى بها سباليتي، إلا أن غولام، سجل تواجده في قائمة اللاعبين المعنيين بمواجهة بولونيا، والتي كشف عنها الموقع الرسمي لنابولي.

يذكر أن فوزي غولام، لم يشارك في أي مباراة رسمية في الكالتشيو، رفقة نابولي، منذ تعرضه لاصابة خطيرة منتصف الموسم الماضي، وخضوعه لعملية جراحية.

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