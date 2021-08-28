سباليتي يتمسك بخدمات أوناس ويقطع الطريق أمام مارسيليا

قطع مدرب نادي نابولي الإيطالي، لوتشيانو سباليتي، الطريق أمام نادي مارسيليا، من خلال تأكيد تمسكه بخدمات لاعبه الدولي الجزائري آدم أوناس في الموسم الجاري.

ونقلت وسائل إعلام إيطاليا، اليوم السبت، التصريحات التي أدلى بها سباليتي، خلال ندوته الصحفية، أين أكد تمسكه بخدمات أوناس.

وأكد مدرب نادي الجنوب الإيطالي، بأن الدولي الجزائري، عنصر مهم في تشكيلة الفريق، وهو بحاجة لخدماته هذا الموسم.

وبهذا يكون لوتشيانو سباليتي، قد قطع الطريق أمام نادي أولمبيك مارسيليا، الذي كان مهتما بالتعاقد مه آدم أوناس، في الميركاتو الصيفي الجاري.