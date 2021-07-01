سباليتي يحسم مستقبل أوناس

كشفت مصادر صحفية إيطالية، أن المدرب “لوتشيانو سباليتي” مدرب “نابولي” قد حسم مستقبل الجزائري أدم أوناس وطالب بعدم بيعه أو إعارته لأي فريق كان، لأنه بحاجة له في الموسم الجديد.

وأكدت ذات المصادر، أن “سباليتي” أعجب كثيرا بإمكانيات “أوناس” الموسم الماضي وما قام به رفقة فريقه “كروتوني”، وينتظر منه الكثير هذا الموسم، لذلك فإنه يرفض رحيله عن الفريق بأي شكل من الأشكال.

يذكر أن عدد كبير من الأندية الأوروبية أبدى اهتمامه بخدمات الدولي الجزائري أبرزها: “ميلان”، “تورينو”، “ساسولو” في إيطاليا وأيضا “بشكتاش”، “غلطة سراي” في تركيا وأندية أوروبية أخرى.