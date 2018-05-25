“سباليتي” يُريد محرز في “المياتزا”!!

طالب “لوتشيانو سباليتي” مُدرب “إنتر ميلان” من إدارته السعي لجلب الدولي الجزائري، رياض محرز لتدعيم هجومه، بداية من الموسم القادم.

وكشف “كالتشيو نيوز 24″ بأن الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”الأفاعي” مُهتم كثيرا بالجناح الطائر ويُريده في “الجوسيبي مياتزا” مُستقبلا.

وأشار ذات الموقع بأن مُهمة “النيراتزوري” في خطف الجناح الطائر لـ”ليستر سيتي” الإنجليزي ستكون صعبة جدا إن لم تكن مُستحيلة.

ويُطالب “الفوكسيس” بقيمة لاتقل عن الـ80 مليون أورو لبيع إبن “سارسال”، وهو المبلغ الذي لن يكون “الإنتر” قادرا على توفيره.