“سبال” يُعقد الأمور على “فارس”

لا يزال مُستقبل الدولي الجزائري “محمد سليم فارس” غير واضح المعالم، وهذا منذ نهاية تجربته الناجحة مع المنتخب في الكان.

وإتفقت مُعظم وسائل الإعلام الإيطالية على أن نادي “سبال” مُتشبث لحد الساعة بخدمات الظهير الأيسر، ويرفض رحيله عن صفوفه صيفا.

وأشارت ذات المصادر، بأن مُسيري هذا الاخير تفاوضوا مع نظرائهم من “تورينو”، ولكن دون الوصول لنتيجة مُرضية للطرفين.

ويُريد “الطورو” الحصول على اللاعب الصاعد في صفقة تبادلية فقط، في حين يُفضل “سبال” الإستفادة من مبلغ مالي.

ويُذكر بأن “سبال” إشترى عقد المُتوج بكأس إفريقيا من “هيلاس فيرونا”، ليُصبح اللاعب ملكا له الى غاية 2021.

ويُشار في الأخير بأن بديل “رامي بن سبعيني” وإضافة لـ”تورينو” مُتابع من فرق مُحترمة في الكالتشيو وعلى رأسها “نابولي” و”لازيو”.