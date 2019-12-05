سبانو : “أمي جزائرية ووالدي إيطالي.. وسأزور وهران قريبا”

كشف المدافع الدولي الجزائري “سبانو رحو”، أنّ أصوله جزائرية بما أن والدته تنحدر من منطقة الحناية بتلمسان.

وتحدث مدافع نادي فالنسيان الفرنسي في حوار مطول مع c’est vous l’expert الإذاعي، تحدث فيه عن تجربته الجديدة مع المنتخب الوطني قائلا:

” والدتي من أصول جزائرية، ولقد نشأت رفقة عائلة والدتي، وكنت دائما قريبا من الجزائر، لذلك شعرت بالرغبة في اللعب مع المنتخب الوطني”.

وأضاف: “عندما كنت في تولوز قلت على الفور أنني أريد اللعب للمنتخب الجزائري، وقد أجربت عدة حوارات صحفية كشفت فيها عن ذلك”.

وبخصوص سفره إلى الجزائر قال سبانو: ” أنا لا أحب السفر كثيرا بدليل أنني نادرا ما غادرت فرنساـ وقد كانت الجزائر بمثابة إكتشاف بالنسبة لي وسأعود مع عائلتي لزيارة الأقارب بوهران”.