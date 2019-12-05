سبانو: “أنا بحاجة للوقت لفرض نفسي أمام بلعمري وماندي”

إعترف الدولي الجزائري ماكسيم سبانو رحو، بصعوبة فرض نفسه في تشكيلة الخضر حاليا، بالنظر للمردود الكبير الذي يقدمه جمال بلعمري، وعيسى ماندي.

وصرح ماكسيم سبانو رحو، في حوار لحصة “c’st vous l’expert”: “التحقت مؤخرا بالمنتخب الوطني، وفرض نفسي في التشكيلة الأساسية يتطلب وقتا”.

وأضاف لاعب نادي فالنس: “ماندي وبلعمري يقدمان مردودا كبيرا رفقة الخضر، لذا علي إثبات إمكانياتي، وما بإمكاني تقديمه أولا”.

يذكر أن ماكسيم سبانو رحو، تلقى أول دعوة له، للمنتخب الوطني الأول، خلال التربص الذي سبق مواجهتي زامبيا، وبوتسوانا.