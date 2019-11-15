سبانو رحو: ” لدينا قوة هجومية والأهم أننا لم نتلق أهداف”

ثمّن مدافع المنتخب الوطني ماكسيم سبانو رحو الفوز الذي حققه الخضر في مباراة الأمس أمام منتخب زامبيا بخماسية نظيفة.

وتحدث “سبانو” في تصريح لوسائل الإعلام بعد نهاية المباراة قائلا:

” الشوط الأول كان صعبا، وهذا يعود إلى نوعية المباراة لأن مباريات التصفيات دائما ما تكون صعبة، لكن في الشوط الثاني تحكمنا في الكرة وتمكنا من تحقيق الفوز”.

وأضاف:” لم نكن ننتظر الفوز بخماسية.. لدينا قوة هجومية وهذا أمر مهم، والأهم أننا لم نتلق أهداف، وأنا سعيد بتواجد الأنصار الذي تنقلوا بقوة رغم الأمطار الغزيرة “.