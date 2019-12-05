سبانو : “سيرجيو راموس قدوتي في الملاعب”

أعرب المدافع الدولي الجزائري سبانو رحو عن إعجابه بطريقة لعب المدافع الإسباني لفريق ريال مدريد سيرجيو راموس، حيث إعتبره كقدوة بالنسبة له فوق أرضية الميدان.

وتحدث مدافع نادي فالنسيان الفرنسي في حوار مطول مع c’est vous l’expert الإذاعي تحدث فيه عن تجربته الجديدة مع المنتخب الوطني قائلا:

“ألعب في الدرجة الثانية من الدوري الفرنسي، مع فريق فالنسيان..أنا لاعب نظيف من الناحية الفنية أحب الصراعات الثنائية ، ويمكنني قراءة اللعب بسهولة كبيرة كما أحب القيادة، وتحمل المسؤوليات بما أنني حملت شارة القيادة في السابق”.

وأَضاف: ” اللاعب الذي يعجبني في نفس المنصب ..؟ أحب راموس مدافع ريال مدريد دوليا، ورفيق حليش في المنتخب الجزائري”.